PRESSUPOST
Menys pressupost per a Andorra Turisme
Concòrdia proposa retallar en deu milions d’euros la partida per a la parapública
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una vintena d’esmenes al projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2026 amb l’objectiu principal de racionalitzar la despesa pública. La formació va defensar una redistribució dels recursos que permetés reduir partides que considerava excessives i reorientar els fons cap a àmbits prioritaris com l’habitatge, la sanitat, l’educació i les polítiques socials.
Entre les mesures més destacades, Concòrdia proposa retallar en deu milions d’euros el pressupost d’Andorra Turisme, en considerar que no s’ajusta a la realitat pressupostària actual. Part d’aquesta reducció, dos milions d’euros, es planteja destinar-la a impulsar projectes d’innovació i creació empresarial. El grup també defensa una contenció de la despesa en alts càrrecs, així com en partides destinades a publicitat, propaganda i estudis tècnics relacionats amb l’Acord d’Associació amb la UE. En aquesta mateixa línia, qüestiona algunes inversions en transport aeri, proposant redirigir part dels fons a projectes més eficients, com l’inici d’un transport públic segregat entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany.
Així mateix, el grup parlamentari reclama reforçar el control del Tribunal de Comptes sobre les entitats privades que reben ajuts públics amb la voluntat de millorar la fiscalització de la despesa i rebaixar el llindar d’obligació de justificació fins als 100.000 euros. La racionalització de l’estructura administrativa també centra algunes esmenes, com la proposta d’eliminar l’Agència Nacional de Ciberseguretat, argumentant que les seves funcions podien ser assumides per l’administració general.
Finalment, Concòrdia defensa que l’estalvi derivat d’aquestes mesures permetria reforçar polítiques socials i de cohesió, com l’ampliació del permís de naixement del segon progenitor o l’impuls d’un pla contra la soledat no desitjada.