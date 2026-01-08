RECAPTACIÓ
Menys diners per la taxa al tabac el 2025
La duana va ingressar 89 milions d’euros pels cigarrets, un 20% menys que l’any passat
Els ingressos per les taxes d’importació de tabac van caure prop d’un 20% en comparació amb l’any 2024, tot i que el balanç final va continuar sent elevat. El 2025 es va tancar amb una recaptació acumulada de prop de 89 milions d’euros, una xifra que, malgrat ser inferior a la del 2024, va confirmar el pes rellevant del tabac dins de les finances públiques.
El comportament del mes de desembre va ser especialment destacat. Durant el darrer mes de l’any, la recaptació per tabac va superar els 6,5 milions d’euros, més del doble que el mateix mes del 2024. Aquest fort increment va permetre tancar l’exercici amb un impuls final significatiu i va evidenciar que, en moments puntuals, el sector encara mantenia una capacitat elevada de generació d’ingressos.
Malgrat això, l’evolució irregular dels mesos previs va acabar condicionant el resultat global. La volatilitat en les importacions i els canvis en els patrons de consum van marcar el conjunt de l’any, tot i que les xifres assolides van continuar situant-se en nivells considerats bons des del punt de vista recaptatori.
La mateixa tendència es va observar en el conjunt dels ingressos nets de la duana, que van tancar l’any amb una davallada d’aproximadament el 6% respecte a l’exercici anterior. El total recaptat fins al desembre va arribar als 222,6 milions d’euros, una quantitat inferior a la del 2024, però que va continuar reflectint un volum d’ingressos notable.
El mes de desembre va tornar a tenir un paper clau també en aquest àmbit. Els ingressos duaners del mes de desembre de l’any passat van superar els 19 milions d’euros, amb un increment clar en relació amb el mateix període de l’any anterior, fet que va contribuir a suavitzar la caiguda acumulada al llarg de l’exercici.
La diferència entre el bon comportament del desembre i el resultat final de l’any va posar de manifest la dependència creixent dels ingressos duaners de factors puntuals, com ara l’efecte d’acumulació de compres abans de les festes o els canvis en els hàbits de consum. Aquesta volatilitat va complicar la previsió pressupostària i va reforçar la percepció que el model d’ingressos basat en el tabac era cada cop més fràgil.
Tot i que el desembre va actuar com a mes corrector, el pes del tabac dins de les finances públiques va continuar disminuint, fet que pot obligar a replantejar estratègies fiscals a mitjà termini per garantir l’estabilitat dels ingressos en exercicis futurs.