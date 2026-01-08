Treball
L’USdA denuncia la inacció de la Inspecció de Treball i la manca de garanties laborals a Andorra
El sindicat critica la manca de garanties per als treballadors i exigeix una reforma profunda del sistema de relacions laborals al país.
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) denuncia greus mancances en el funcionament del servei d'Inspecció de Treball, que segons el sindicat, no està garantint de manera efectiva els drets dels treballadors. En molts casos les denúncies no són admeses o triguen més de dos anys a ser ateses, fet que deixa els treballadors desprotegits davant de l’empresa i sense el suport institucional necessari. A més, la llei actual no reconeix el treballador com a part en el procediment, la qual cosa impedeix que pugui accedir a la informació de la seva pròpia denúncia.
L’USdA assenyala que aquest sistema genera un desequilibri profund i fa molt difícil defensar els drets laborals, ja que el risc de perdre la feina, la indemnització i fins i tot ser condemnat en costes dissuadeix molts treballadors de reclamar. El sindicat contrasta aquesta situació amb els models europeus, on existeixen mecanismes més protectors com l’obligació de justificar els acomiadaments, la mediació prèvia a la via judicial i la inexistència de condemnes en costes en casos laborals.
Per tot plegat, l’USdA reclama una reforma urgent del sistema laboral andorrà per tal de garantir una Inspecció de Treball àgil, accessible i amb capacitat real d’actuació, així com un marc legal que protegeixi els treballadors i asseguri una veritable justícia social.