Balanç
L’hoteleria millora les dades d’ocupació respecte al 2024
Els mesos de gener, febrer, maig, juliol, setembre, octubre i novembre han sigut els millors en 8 anys
Les dades d’ocupació hotelera a Andorra han sigut millors que l’any passat, en concret 2.77 punts per sobre de l’any 2024. Les dades oficials donades per la Unió Hotelera, diuen que al mes de desembre va haver un 62,85% d’ocupació, al mateix període de l’any 2024 va ser del 60,08% una diferencia de 2.77 punts.
Al període de reis, que compren del 29 de desembre al 4 de gener, la ocupació ha estat un 94,05%, una dada que es significativa mes superior que l’any anterior, un 89,33% i compren les dates del 30 de desembre al 6 de gener.
Per el que fa a la dada anual l’any 2025 va haver un 61,24% d’ocupació, una lleugera millora en comparació al 2024 que va ser de 60,45%.
Cal destacar que els mesos de gener, febrer, maig, juliol, setembre, octubre i novembre han fet record d’ocupació, sent la millor dada en 8 anys.
Pel que fa al mes de cap d’any la ocupació ha sigut del 96,93%.