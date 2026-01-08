Grandvalira
L’Abarset acull més de 25.000 assistents durant el Nadal
Entre les activitats destacades també hi ha hagut la festa benèfica The TriVute
L’Abarset, situat al sector El Tarter de Grandvalira, ha rebut més de 25.000 persones durant la campanya de Nadal, segons dades facilitades pel mateix establiment. El període festiu ha inclòs una programació variada amb esdeveniments com la primera Bresh de la temporada, el Brunch Electronik i actuacions d’artistes com Melanie Ribbe, DJ Oliver o Francisco Allendes. La nit de Cap d’Any va combinar una sessió d’après-ski i una festa de matinada.
Entre les activitats destacades també hi ha hagut una festa benèfica, The TriVute, que va recaptar més de tres mil euros destinats a projectes d’inclusió sociolaboral de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell. A nivell gastronòmic, el restaurant del local ha registrat un volum elevat de comensals durant les festes, segons informa Grandvalira. Tot plegat s’ha desenvolupat en un context de bones condicions de neu, amb una mitjana de 190 quilòmetres esquiables i gruixos que han arribat als 80 centímetres.