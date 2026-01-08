Tradició
El Grup de Folklore Casa de Portugal celebra 30 anys amb les Janeiras, un llibre i dansa
La 19a edició de les cantants en llengua portuguesa dona el tret de sortida a un any ple d’activitats commemoratives al Principat i a l’estranger
El Grup de Folklore Casa de Portugal inicia aquest cap de setmana les celebracions del seu 30è aniversari amb la tradicional cantada de les Janeiras, que enguany arriba a la 19a edició. Aquest acte donarà pas a un intens calendari d’activitats culturals previst al llarg del 2026, tant a Andorra com a altres indrets com Espanya, Portugal i el Brasil.
Enguany, les Janeiras visitaran una vintena d’espais del Principat durant quatre caps de setmana, i arribaran també a la Catedral de Santa Maria d’Urgell el pròxim 25 de gener. Vestits amb la indumentària tradicional d’hivern, els membres del grup portaran els seus cants i desitjos de bon any a diverses esglésies –com Sant Julià de Lòria, Encamp, la Massana, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella–, així com a establiments comercials i domicilis particulars. La cloenda serà el 31 de gener al Consolat General de Portugal.
Entre els actes previstos per celebrar aquestes tres dècades de trajectòria, destaca la presentació d’un llibre a l’abril, un concert musical i el festival internacional Danses del Món al maig, coincidint amb la data fundacional de l’entitat. El plat fort de l’any serà un viatge al Brasil previst per a finals d’octubre, i les celebracions es tancaran al novembre amb la presentació d’un documental enregistrat a Andorra, Espanya i Portugal.
Altres activitats en preparació inclouen una nova edició del Mercat Tradicional O Feirão, així com la participació a la Diada de la Diversitat Cultural i a la Fira d’Andorra la Vella, consolidant així el compromís del Grup amb la promoció del patrimoni portuguès i la convivència intercultural al país.