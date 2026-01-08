Tradició

El Grup de Folklore Casa de Portugal celebra 30 anys amb les Janeiras, un llibre i dansa

La 19a edició de les cantants en llengua portuguesa dona el tret de sortida a un any ple d’activitats commemoratives al Principat i a l’estranger

Les Janeires al santuari de Meritxell.

El Grup de Folklore Casa de Portugal inicia aquest cap de setmana les celebracions del seu 30è aniversari amb la tradicional cantada de les Janeiras, que enguany arriba a la 19a edició. Aquest acte donarà pas a un intens calendari d’activitats culturals previst al llarg del 2026, tant a Andorra com a altres indrets com Espanya, Portugal i el Brasil.

Enguany, les Janeiras visitaran una vintena d’espais del Principat durant quatre caps de setmana, i arribaran també a la Catedral de Santa Maria d’Urgell el pròxim 25 de gener. Vestits amb la indumentària tradicional d’hivern, els membres del grup portaran els seus cants i desitjos de bon any a diverses esglésies –com Sant Julià de Lòria, Encamp, la Massana, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella–, així com a establiments comercials i domicilis particulars. La cloenda serà el 31 de gener al Consolat General de Portugal.

El programa de concerts de les Janeires aquest mes de gener.

Entre els actes previstos per celebrar aquestes tres dècades de trajectòria, destaca la presentació d’un llibre a l’abril, un concert musical i el festival internacional Danses del Món al maig, coincidint amb la data fundacional de l’entitat. El plat fort de l’any serà un viatge al Brasil previst per a finals d’octubre, i les celebracions es tancaran al novembre amb la presentació d’un documental enregistrat a Andorra, Espanya i Portugal.

Altres activitats en preparació inclouen una nova edició del Mercat Tradicional O Feirão, així com la participació a la Diada de la Diversitat Cultural i a la Fira d’Andorra la Vella, consolidant així el compromís del Grup amb la promoció del patrimoni portuguès i la convivència intercultural al país.

