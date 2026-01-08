Infraestructures
Encamp inicia la remodelació integral de l’avinguda de Joan Martí el 19 de gener
El projecte es desenvoluparà en quatre fases i preveu millores de mobilitat, accessibilitat, sostenibilitat i dinamització comercial
El comú d’Encamp donarà inici el pròxim 19 de gener a les obres de remodelació de l’avinguda de Joan Martí, un dels principals eixos viaris de la parròquia. L’actuació, que abastarà el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i Prada de Moles, té com a objectiu millorar la qualitat de vida, la seguretat viària, la mobilitat i la dinamització comercial i social del centre urbà d’Encamp. El projecte forma part del pla de transformació urbana ja iniciat a la zona de Sant Miquel i suposarà una renovació integral de l’espai públic.
Les obres es dividiran en quatre fases. La primera —amb una durada prevista de 12 mesos— afectarà el tram entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina, i començarà amb treballs previs a partir del 12 de gener, data en què aquest carrer quedarà tancat al trànsit rodat fins al 12 de març. Durant aquest període es mantindrà el pas de vianants, així com l’accés als comerços i la possibilitat de càrrega i descàrrega.
A partir del 19 de gener, el carril en sentit baixa de l’avinguda quedarà tallat i es mantindrà només el sentit de pujada durant tota la fase 1. El tram entre Prada de Moles i el carrer de la Molina conservarà el doble sentit de circulació. L’actuació es durà a terme en cinc subfases per adaptar les afectacions a l’evolució de les obres. Durant tot aquest període es garantirà l’accés a habitatges, garatges i establiments comercials, així com zones d’estacionament i de càrrega i descàrrega que s’aniran reubicant segons convingui.
També es veurà afectat el transport públic. Del 19 de gener al 12 de març, en sentit pujada les línies funcionaran amb normalitat, però en sentit baixada es suprimiran les parades de Riu Blanc i Prada de Moles, mentre que la parada de la Molina es traslladarà a la rotonda del Poblet d’Encamp. La parada de Ràdio Andorra acollirà temporalment totes les línies (L2, L3 i L4). El Funibus seguirà el mateix recorregut i l’Uclic només veurà afectada la parada de la Molina. A partir del 12 de març, un cop reobert el carrer de la Molina, es recuperaran les parades habituals i es mantindrà la provisional del Poblet d’Encamp.
El comú d’Encamp ha previst una reunió informativa amb veïns i comerciants del primer tram d’obres per al 12 de gener, amb l’objectiu de resoldre dubtes, explicar les afectacions i recollir inquietuds. Així mateix, es mantindran en tot moment els serveis bàsics com la recollida d’escombraries, la neteja viària, la treta de neu i s’instal·laran passos de vianants provisionals i senyalització específica.
La remodelació de l’avinguda inclourà una ampliació de les voreres, zones verdes, nou mobiliari urbà, enllumenat eficient de baix consum, passos de vianants elevats per millorar la seguretat i infraestructures intel·ligents per a una millor gestió urbana. A més, es renovaran els serveis públics soterrats i es millorarà l’accessibilitat universal, contribuint a una imatge més moderna, atractiva i funcional del centre de la parròquia.
El comú fa una crida a la col·laboració ciutadana i posa a disposició de la població canals d’informació directa i actualitzada, tot recordant que es tracta d’un projecte estratègic que permetrà transformar l’avinguda de Joan Martí en un espai més segur, sostenible i acollidor per a tothom.