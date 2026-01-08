COMPRES A ESPANYA
Detinguda una dona per entrar luxe per valor de 150.000 euros sense declarar
La resident xinesa havia comprat un anell de 80.000 euros, bosses Louis Vuitton i roba
Estalviar-se l’IVA i no declarar l’IGI és un fet habitual, especialment en articles difícils de detectar com rellotges d’alta gamma. És un risc que no sempre surt bé. És el cas d’una dona resident, de nacionalitat xinesa, que dimarts va ser detinguda per la policia amb articles valorats en 150.000 euros. No és peccata minuta, ja que aquesta quantitat està tipificada al Codi Penal com a delicte penal menor de caràcter socioeconòmic. Quan el duaner andorrà li va fer l’habitual pregunta de: “Alguna cosa a declarar?”, la resposta va ser que no des del seu flamant Porsche Cayenne.
Una resposta que no va convèncer l’agent. I amb raó. Perquè la dona resident duia un anell valorat en 80.000 euros, tres bosses de la luxosa marca Louis Vuitton –n’hi ha que costen 3.300 euros– i diferents peces de roba també de marques exclusives. En total, 150.000 euros que va declarar a la duana espanyola com a tax free per estalviar-se l’IVA, i que va evitar declarar a Andorra per no abonar el 4,5% de l’IGI general, que suposava 6.750 euros que deixaven d’entrar a les arques públiques del país.
L’IGI no declarat supera el llindar legal i suposa un delicte penal menor
La legislació indica que s’ha de declarar quan el valor del que entra a Andorra supera els 300 euros per no incórrer en una falta administrativa i, segons el cas, en un delicte penal si hi ha voluntat fraudulenta i la quantitat supera els 75.000 euros. La dona, que fa tres anys que resideix a Andorra, va acabar detinguda per la policia per aquest segon supòsit, ja que els serveis duaners van traslladar-los l’expedient.
La llei
Declarar les mercaderies a la duana i abonar l’IGI corresponent és una obligació legal que afecta tant empreses com particulars. El Codi Penal estableix que el frau fiscal superior als 75.000 euros pot ser considerat delicte, amb penes de fins a tres anys de presó i multes que poden arribar fins a quatre vegades l’import defraudat. No declarar aquesta quantitat implica una infracció greu, especialment si s’acompanya d’alteració de factures o ocultació de béns.
Tota compra superior als 300 euros s’ha de comunicar
A més, si s’evita el control duaner, es pot tipificar com a delicte de contraban, amb sancions addicionals. Les autoritats recorden que qualsevol maniobra per esquivar l’IGI perjudica l’equitat fiscal, distorsiona la competència i pot afectar greument la reputació de l’operador davant l’administració tributària i el conjunt de la societat.