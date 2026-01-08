HABITATGE
Deneguen la possibilitat d’un pis a la mare desnonada
L’INH li comunica que la seva composició familiar no s’adequa als requisits del reglament i haurà de viure un mes més a l’Arca
La mare amb dos fills que havia estat desnonada i havia de residir temporalment a l’Arca d’Aixovall ha vist com la seva sol·licitud per accedir a un pis d’Encamp ha estat desestimada pel Govern. Segons la notificació rebuda per l’Institut Nacional de l’Habitatge, la decisió es va prendre perquè la seva composició familiar no s’adequa a la tipologia d’habitatges disponibles: “És brutal… No me la donen perquè ha de ser tant sí com no un pis de tres habitacions per a una família”, va explicar al Diari.
La mare haurà de presentar una declaració jurada per optar a un pis
La dona, que viu a soles amb la seva filla menor d’edat, va lamentar que el reglament estableix que els pisos de dues habitacions no poden ser assignats a famílies amb aquesta composició: “Prefereixen deixar-me al carrer que donar-me un pis de dues habitacions”, va afegir. La mare denunciava que tampoc se l’havia informat amb prou temps que hauria de presentar una declaració jurada signada per la seva exparella i el seu fill que acredités que aquest últim ja no resideix amb ella, un requisit necessari per poder optar a altres pisos.
La mare va destacar la contradicció del sistema: “M’han reconegut que l’Arca de la Creu Roja no és per a famílies, separar una família i negar un pis de dues habitacions és una bogeria”, va indicar. A més, va afegir que, encara que presenti al·legacions i la declaració jurada, difícilment podrà accedir a cap habitatge fins a la propera convocatòria de pisos a Sant Julià, prevista per al febrer. La mare continua residint a l’Arca d’Aixovall, amb l’esperança de poder accedir a un habitatge digne en la propera convocatòria, després d’haver passat mesos en condicions precàries arran del desnonament.