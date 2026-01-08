EL TEMPS
Andorra va registrar ahir les mínimes més extremes del lustre
Andorra va llevar-se ahir amb el matí més fred dels últims cinc anys. El conjunt del país es trobava sota els 0 graus, amb rècords com els -9,8 a l’estació de Llorts. Aquest fet no passava des de l’11 de gener del 2021. La temperatura més baixa va registrar-se a la matinada a les Fonts d’Arinsal, on el termòmetre va baixar fins als -17,2 graus. Les mínimes també van ser extremes al centre del país, on van registrar-se -7,4 graus a Encamp o -5,2 a Escaldes.
Les temperatures mínimes previstes per a avui seran d’1 grau a Andorra la Vella, -2 a 1.500 metres i -12 al Pas de la Casa, segons el servei meteorològic. A partir de la mitjanit un front podria aportar precipitacions a l’extrem nord del Principat.