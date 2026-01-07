TRÀNSIT
Uns 235.000 vehicles accedeixen al Principat al llarg del Nadal
Uns 235.000 vehicles han entrat al Principat durant les festes de Nadal, segons va informar ahir Mobilitat. Ho va fer el mateix dia en què es va acabar el Dispositiu Especial de Trànsit (DET) desplegat en tot el país per garantir la seguretat a la carretera. El període que s’ha analitzat comprèn del divendres 19 de desembre de 2025 al dimarts 6 de gener.
Del total de vehicles registrats, 170.000 han accedit al país des d’Espanya i 65.300 ho han fet des de França. Els dies amb més volum de trànsit han estat el 2 de gener de 2026, amb 18.500 vehicles, i el 30 de desembre de 2025, amb 17.100 entrades.
L’arribada de visitants va provocar complicacions de trànsit amb cues quilomètriques per accedir des de territori espanyol que s’han repetit durant bona part de les vacances. Les autoritats recomanen mantenir la prudència i la paciència amb les persones que encara es troben a la carretera tornant de les festes de Nadal.