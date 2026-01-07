ÒBIT
Últim adeu a l’home mort a l’accident del passat 2 de gener
El funeral de Raül Adames García, director del col·legi Abat Oliba Loreto de Barcelona i responsable del Secretariat Diocesà d’Educació Catòlica de l’Arquebisbat de Barcelona, se celebrarà avui a les 12 del migdia al monestir de Sant Cugat del Vallès. Prèviament, s’havia habilitat un vetllatori al tanatori de Cerdanyola del Vallès, obert des d’ahir a la tarda fins aquest matí.
Adames va morir el passat 2 de gener en un accident de trànsit a la vall d’Incles, a Canillo. El vehicle que conduïa va col·lidir amb un autobús aturat mentre descarregava passatgers; ell hi va perdre la vida i la seva esposa, que viatjava com a copilot, va resultar ferida greu i traslladada en helicòpter. Tenia 48 anys i era una figura destacada en l’àmbit de l’educació catòlica a Catalunya.
El funeral de Raül Adames se celebra avui al monestir de Sant Cugat
Dirigia el col·legi Abat Oliba Loreto des del 2011 i, des del 2018, coordinava la formació del professorat de religió i la col·laboració entre escoles i parròquies des del Secretariat Diocesà. També formava part del SIERC i del patronat de la Fundació d’Escoles Parroquials de l’Arquebisbat de Barcelona.
La seva mort ha causat una gran commoció entre la comunitat educativa i religiosa. Tant l’Arquebisbat de Barcelona com el centre Abat Oliba han agraït les mostres de suport i han demanat oracions pel seu descans etern. La comunitat educativa s’ha mostrat especialment unida a la família en aquests moments de dol.