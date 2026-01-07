Andorra la Vella
El Trio Claret-Colom actua aquest dijous al Centre de Congressos en una vetllada de música clàssica
El concert “De l’últim classicisme al pur romanticisme” reunirà tres intèrprets amb trajectòria internacional
El Centre de Congressos d’Andorra la Vella acollirà demà, 8 de gener, a les 20.30 h, un concert de gran qualitat a càrrec del Trio Claret-Colom. La formació, integrada per Gerard Claret (violí), Lluís Claret (violoncel) i Josep Maria Colom (piano), oferirà un programa titulat De l’últim classicisme al pur romanticisme, que proposa un recorregut musical per un dels períodes més rics i expressius de la història de la música.
Els tres músics, de reconeguda trajectòria internacional, comparteixen una llarga relació personal i artística que es remunta als seus anys de formació a Barcelona. Junts han actuat en escenaris d’arreu del món i mantenen una complicitat escènica construïda amb els anys.
Cadascun dels integrants acumula distincions de prestigi. Gerard Claret va guanyar el Concurs Tenuto de la Ràdio i Televisió Belga; Lluís Claret es va imposar al Concurs Internacional Rostropovitch de La Rochelle; i Josep Maria Colom va obtenir el primer premi del Concurs Internacional Paloma O’Shea de Santander. A més, els germans Claret han estat guardonats amb la Creu de Sant Jordi per la seva contribució a la cultura catalana. El seu llegat inclou formacions com el Quartet Ciutat de Barcelona o el Trio de Barcelona, i, en el cas de Gerard Claret, una dedicació de tres dècades a l’ONCA i a la JONCA.
L’actuació de dijous es presenta com una oportunitat per gaudir de la música de cambra amb tres dels seus màxims exponents. L’entrada al concert és lliure i s’espera una notable assistència.