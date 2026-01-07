Alimentació
Salut retira diversos lots de llet en pols de Nestlé per risc de contaminació
El Ministeri recomana no consumir els productes afectats i tornar-los al punt de ven
El Ministeri de Salut ha informat aquest dilluns de la retirada preventiva de determinats lots de llet en pols per a lactants de la marca Nestlé, arran de la possible presència del bacteri Bacillus cereus en productes elaborats als Països Baixos.
Els lots afectats pertanyen a les línies Alfamino, NAN, Nidina 1 i Nativa 1. D’acord amb el principi de precaució i tot i que no s’ha rebut cap notificació oficial a través del sistema europeu d’alerta ràpida per a aliments i pinsos (RASFF), el Ministeri ha decidit actuar davant l’anunci del fabricant i les comunicacions emeses per les autoritats sanitàries espanyoles.
Els productes ja s’estan retirant dels canals de comercialització. Es recomana a les famílies que disposin d’algun dels lots afectats que s’abstinguin de consumir-los i els retornin al lloc de compra.
Per facilitar la identificació, Nestlé ha habilitat un cercador en línia accessible a través del web: https://www.nestlebebe.es/retirada-preventiva
Tot i que fins ara no s’ha establert una relació directa entre el consum dels productes i problemes de salut, el Ministeri recomana que, en cas que un infant que hagi consumit algun d’aquests lots presenti diarrea o vòmits, es consulti el pediatre de referència.