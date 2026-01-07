CULTURA
Neix una nova productora de cine amb segell andorrà
Andorra incorpora un nou actor al seu ecosistema cultural amb la creació de Silence Productions, una productora audiovisual que té una clara orientació industrial i una estratègia enfocada al mercat internacional.
Al capdavant de Silence Productions hi ha el Marc Vadillo, productor executiu format a l’ESCAC, amb experiència en distribució cinematogràfica i producció de sèries.
L’objectiu és contribuir a la consolidació i reforç del posicionament d’Andorra en l’àmbit de la producció cinematogràfica i televisiva. Una part del seu catàleg estarà vinculada a la llengua catalana i també amb relats amb presència del Principat incloent el territori, identitat i context andorrà com a punt estructural. Actualment, la productora ja treballa en el desenvolupament del seu primer llargmetratge, que marcarà l’inici de la seva activitat cinematogràfica.