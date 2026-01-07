Patrimoni
Més de 500 persones visiten la Casa de la Vall des de la seva reobertura
L’accés serà gratuït fins al 14 de març coincidint amb el Dia de la Constitució
Després de la seva reobertura al públic el passat 23 de desembre, la Casa de la Vall ha rebut 529 visitants en tan sols set jornades d’obertura, dues de les quals en horari reduït per ser vigílies festives. L’equipament patrimonial, seu històrica del parlament andorrà, ha despertat un notable interès ciutadà per veure el resultat de la primera fase dels treballs de reforma i restauració.
La jornada amb més afluència ha estat el dissabte 27 de desembre, amb un total de 130 visitants. El Consell General mantindrà les visites gratuïtes fins al 14 de març, Dia de la Constitució, per facilitar l’accés al conjunt reformat a tota la ciutadania. La segona fase dels treballs, que inclou la reforma del cap de casa, continuarà al llarg del 2026.
La Casa de la Vall obre de dimarts a dissabte, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h, i roman tancada diumenges, dilluns i festius. L’accés pot veure’s restringit en cas de visites oficials o actes protocol·laris.