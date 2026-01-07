Motociclisme
Marc Márquez diu que no va poder aguantar més de dos mesos vivint a Andorra
El pilot afirma que prefereix viure a Espanya
El pilot català de MotoGP, Marc Márquez, ha explicat en una entrevista a 'El Objetivo' de La Sexta, que no va poder aguantar més de dos mesos vivint a Andorra. "Quan tenia 22 anys, em vaig comprar una casa allà com a segona residència per anar-hi, tenir els meus esquís i les meves coses. Vaig dir de provar de quedar-me més temps un hivern, perquè ja és quan comencen a pujar molts pilots i a nivell d'impostos es paga molt menys. Dos mesos seguits vaig aguantar i vaig dir 'jo Espanya i casa'", relata el pilot, remarcant que "no ho faig per transmetre cap missatge", i apuntant que "soc conscient d'on van els impostos i on no".
Márquez ha comentat que la decisió d'abandonar Andorra va ser fruit d'una necessitat personal de sentir-se a casa, "i no per càlculs econòmics". El pilot durant l'entrevista va remarcar que "des dels 15 anys he estat anant a Andorra, ja sigui per comprar amb els meus pares o passar el cap de setmana en l'època de carreres allà".