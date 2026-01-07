Informe
L'FMI alerta d’un "greu problema" d’accessibilitat a l’habitatge
L'informe conclou que Andorra necessita una "estratègia integral" a mitjà termini
L’accessibilitat a l’habitatge s’ha convertit en una “preocupació social i econòmica” de primer ordre a Andorra, segons un informe recent del Fons Monetari Internacional (FMI). El document constata que el mercat immobiliari andorrà està dominat pel lloguer, amb un 65 % de les llars vivint en aquest règim el 2019, i que els costos d’habitatge són especialment alts per a les “llars amb rendes baixes”, “treballadors poc qualificats” i “persones estrangeres”. L'informe recalca que prop del 13,9 % de la població ha de destinar més del “40 % dels seus ingressos” a l’habitatge, una taxa d’esforç “superior a la mitjana europea”.
L’informe assenyala que l’oferta d’habitatges assequibles és “insuficient” i que el mercat presenta una “escassa fluïdesa”, amb una permanència cada vegada més llarga als mateixos pisos per part dels inquilins. Aquesta dinàmica dificulta especialment l’accés a l’habitatge de “treballadors estacionals” o “nous residents”, i pot afectar la capacitat del país per “atreure mà d’obra i inversions”. L’increment de la població, els canvis demogràfics i el creixement de la inversió estrangera en béns immobles, sovint per a ús no residencial, "agreugen l’escassetat i fan créixer els preus", que han augmentat un 61 % entre el 2015 i el 2022, per sobre del 48 % registrat de mitjana a la UE.
El FMI considera que Andorra necessita una “estratègia integral i a mitjà termini” per reequilibrar el mercat cap a una major accessibilitat. Això inclou mesures per “mobilitzar habitatges buits”, “incentivar la construcció d’habitatge assequible” i revisar els “incentius fiscals”, així com fomentar la “col·laboració publicoprivada”. També recomana revisar les “polítiques de control de lloguers”, que si bé ofereixen “alleujament temporal”, podrien estar “distorsionant el mercat i limitant l’oferta”.