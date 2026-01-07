RECERCA I RESCAT
L’ARPA impulsa el rastreig caní per trobar desapareguts
La iniciativa se centra a buscar infants o pacients amb Alzheimer
L’associació ARPA, dedicada a la protecció i defensa dels animals, treballa en un projecte innovador destinat a facilitar la localització d’infants o persones vulnerables que es puguin perdre durant excursions escolars, sortides de centres de dia o activitats a la muntanya. El sistema consisteix a recollir una mostra d’olor –mitjançant un mocador passat pel coll de la persona– abans de la sortida, que es guarda en una bossa amb el seu nom.
En cas de desaparició, aquest element es lliuraria immediatament al gos rastrejador del grup de rescat, fet que permetria activar la cerca de manera molt més ràpida i precisa. La proposta es basa en tècniques ja utilitzades internacionalment en operatius de rescat amb gossos especialitzats en rastreig de persones.
Aquest sistema complementa la feina dels equips de recerca i rescat
Arpa vol presentar el sistema a través d’un vídeo demostratiu on es pot veure el Thor, un dels gossos de rastreig que l’entitat té entrenat per localitzar gossos perduts, seguint amb èxit l’olor d’un menor simulat com a perdut. L’objectiu és mostrar com, gràcies a la mostra prèviament recollida, el gos pot iniciar el rastre de manera immediata i eficaç.
Des de l’entitat, es defensa que Andorra, un territori muntanyós molt transitat per turistes, “és vital disposar de protocols ràpids i senzills per optimitzar els dispositius de cerca i rescat”, i remarca que els gossos dels cossos de seguretat serien més eficaços.