Música local
Juli Barrero torna a situar Andorra al Top 100 d’Enderrock amb ‘Sota el cel del Pirineu’
L’artista suma la seva quarta entrada a la llista amb una proposta audiovisual independent, dirigida per Héctor Romance i produïda per Miquel Coll
L’escena musical andorrana torna a tenir representació al rànquing dels videoclips més vistos a YouTube en català. El músic Juli Barrero ha aconseguit col·locar el seu últim treball, Sota el cel del Pirineu, dins del Top 100 elaborat per la revista Enderrock per a l’any 2025. Es tracta de la seva quarta entrada a la llista, fet que consolida una trajectòria ascendent i sostinguda dins del panorama musical català.
Amb aquesta fita, Barrero esdevé l’únic artista del Principat present en el llistat d’enguany. La seva trajectòria al rànquing es va iniciar el 2022 amb Plou a la Massana i Dones d’aigua, i es va repetir el 2024 amb Entre tu i jo. El nou videoclip manté l’aposta per una producció independent, que ha estat possible gràcies al treball conjunt del director Héctor Romance i del productor musical Miquel Coll, un tàndem que ha sabut definir una estètica pròpia i una sonoritat connectada amb el públic.
Redacció
El projecte ha rebut una acollida positiva tant per part dels espectadors com de la crítica especialitzada, i ha estat present en diversos festivals. Per a Barrero, aquesta visibilitat reforça el seu compromís amb la creació cultural des de la independència, amb l’objectiu de continuar exportant propostes nascudes a Andorra més enllà de les fronteres del país.