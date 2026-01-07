REPORTATGE
I el bus arriba en...
Disset parades de transport públic compten amb pantalles per informar els usuaris del temps que hauran d’esperar la seva línia.
Des del 2022 que s’ha avançat en la millora de les prestacions tècniques de les parades de la xarxa de transport públic: algunes estan equipades amb pantalles que donen informació actualitzada del temps d’espera perquè arribi el bus de la línia (o línies) que s’hi atura, si va en hora o hi ha alguna incidència. Es tracta d’un projecte compartit entre el Govern i FEDA Solucions (que també gestiona l’app Mou-te) que es planteja de manera progressiva. Actualment són disset les que disposen d’aquest servei. I segons especifica l’executiu, abans “el Govern, conjuntament amb FEDA Solucions, ha treballat en la identificació i avaluació de les solucions tècniques més idònies, tenint en compte les particularitats de cada ubicació”. I avaluades les necessitats de cada parada “es realitzen proves pilot i s’analitzen diferents opcions tecnològiques per equipar les marquesines amb sistemes d’informació adaptats a l’entorn i a les condicions climàtiques del país”.
El nombre d’usuaris o la ubicació determinen la tria d’allà on es col·loquen
Les pantalles estan distribuïdes arreu del territori però es concentren especialment a la vall central. La tria, especifica l’executiu, té a veure amb tres criteris: concurrència, situació estratègica i idoneïtat tècnica. Per tant, tenen prioritat aquelles amb volum més alt d’usuaris, aquelles amb un rol geogràfic més rellevant a la xarxa (el Govern apunta a la de la central de FEDA que “dona servei a un intercanviador estratègic entre les dues valls” o aquelles noves parades que s’han creat arran del reordenament de les línies com per exemple la de Maria Pla). Sobre la idoneïtat tècnica s’especifica que “té caràcter eliminatori, ja que no totes les marquesines compleixen els requisits necessaris per a la instal·lació de pantalles amb alimentació elèctrica, factors com la disponibilitat de punt de llum, la capacitat estructural o l’accessibilitat tècnica condicionen la viabilitat de la instal·lació”.
En tot cas, la intenció és seguir amb la millora del servei al viatger a través de nous dispositius i “en funció de l’ús, l’experiència dels usuaris i l’evolució tecnològica, amb l’objectiu de millorar la informació i l’experiència del transport públic al país”. Això es traduirà en noves pantalles durant el 2026; el nombre i quines són “s’acordaran durant els propers mesos”.