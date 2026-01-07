REPORTATGE
UN GPS maleït
Tres turistes segueixen el navegador fins a quedar atrapades a la neu i mobilitzen un operatiu de 3 grues.
Si el GPS et diu “segueixi recte”, tu què fas? Doncs això mateix devien pensar tres noies taiwaneses ahir al matí quan, confiades en la veu del navegador, van decidir pujar per un camí nevat a tocar del domini esquiable de Grau Roig, a les Bordes d’Envalira. El cotxe, un SUV negre amb més il·lusió que tracció, va acabar plantat al mig de la neu, en una imatge digna de postal… o de mem viral.
L’avís va arribar cap a les 10.45 hores i la situació no es va poder resoldre fins passades les 13.30. Calgué mobilitzar tres grues per treure el vehicle d’allà on mai hauria d’haver arribat. A la imatge es veu el cotxe absolutament fora de context, flanquejat per un canó de neu i envoltat d’una estampa alpina. Faltava només una tassa de xocolata calenta i un selfie stick per completar el quadre.
Desastres
Aquest episodi s’afegeix a la llarga llista de desastres provocats per una confiança cega en la tecnologia. Qui no recorda la senyora belga que volia arribar a Brussel·les i va aparèixer a Croàcia, després de 1.500 quilòmetres de submissió absoluta al GPS? En el seu particular periple va estar a tres països diferents. Va creuar Bèlgica i Alemanya per acabar a Croàcia. “Vaig veure senyals de trànsit en francès i en alemany. Vaig passar per Colònia, Aix-la-Capella, Frankfurt... Però no em vaig fer cap pregunta. Vaig trepitjar l’accelerador i vaig continuar conduint”. Durant aquestes 12 hores va dormir al vehicle, va repostar diverses vegades i fins i tot va tenir un lleu accident. “Vaig ficar la direcció i després el GPS va fer diverses voltes. Aquí va ser quan alguna cosa devia sortir malament”.
El cotxe va acabar més a prop d’un canó que d’una carretera
O el camioner que va confondre Cedeira amb Cerdeira i va quedar atrapat en una carretera rural a Ourense, acollit per veïns que, per sort, parlaven alemany.
A Andorra, entre ports, revolts i traduccions dubtoses, el GPS pot ser tant una eina com una trampa. La veu impassible del dispositiu no sap si el camí està glaçat ni si et dirigeix directament cap a una pista d’esquí. Potser per això, fa uns anys, un conductor va acabar baixant escales a Terol, un altre es va quedar penjat en un penya-segat a Galícia, i una anglesa va submergir el seu Mercedes en un riu. I sí, tots ells seguien indicacions.
Per sort, l’incident d’ahir no va passar d’una anècdota divertida i unes quantes fotos memorables.