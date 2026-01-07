CULTURA
Govern assumirà el cost de dues traduccions literàries
El Govern es compromet a finançar íntegrament la traducció de dues obres literàries andorranes cada any. La mesura, encara pendent de concreció, respon a una reivindicació del sector editorial i busca afavorir l’expansió internacional de la literatura feta al país. El balanç positiu de la participació andorrana a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara ha reforçat la voluntat institucional d’impulsar aquestes traduccions, que prioritzaran l’exportació d’obres en català a mercats estratègics com Llatinoamèrica. Les editorials seran les encarregades de definir les llengües i destinacions, mentre que Cultura cobrirà el cost de traducció. Altres despeses, com la distribució o la impressió, restaran a càrrec dels editors, que han valorat molt positivament la presència a Guadalajara.