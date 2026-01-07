Contraban
La duana francesa intercepta més de 5.700 paquets de tabac andorrà en dues operacions
Les confiscacions es van produir als afores de Tolosa i a l’autopista de Pàmies, en actuacions marcades pel fred i les maniobres ràpides dels contrabandistes
La brigada de duanes de Toulouse-Frouzins ha intervingut més de 5.700 paquets de cigarrets d’origen andorrà durant dues operacions efectuades els primers dies de gener. Segons ha informat la Direcció Regional de Duanes de Tolosa, la primera actuació va tenir lloc el dissabte 3 de gener a l’entrada de l’aglomeració tolosana, on es van localitzar més de 1.700 paquets amagats en un fossat. Els agents havien detectat diversos vehicles sospitosos, coneguts pels serveis fronterers, i creuen que els paquets es van abandonar per evitar un control.
La segona operació es va dur a terme la matinada del 5 de gener a l’autopista entre Pàmies i Tolosa, on es va immobilitzar un vehicle que circulava a gran velocitat en format “go-fast”. A dins s’hi van trobar més de 4.000 paquets de cigarrets provinents del Pas de la Casa. El tabac decomissat serà incinerat i els infractors s’enfronten a sancions severes. La duana francesa reforça així la seva vigilància en les rutes habituals del contraban de tabac procedent d’Andorra.