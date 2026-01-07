Trobades
Creand Fundació impulsa una nova temporada d’activitats per a majors de 60 anys
Tallers d’IA, benestar i cultura per fomentar l’envelliment saludable
Creand Fundació inicia aquest gener una nova edició del programa Envelliment saludable, amb una oferta renovada de tallers, xerrades i activitats adreçades a persones de més de 60 anys. L’objectiu és facilitar l’accés a la formació contínua i al benestar mitjançant propostes tant presencials com en línia a L’espai, el centre social d’activitats i formació de la fundació.
Entre les principals novetats d’aquesta temporada hi ha tallers dedicats a les tecnologies de la informació, com ara la intel·ligència artificial i les criptomonedes. També s’ofereixen cursos habituals com retoc fotogràfic, ús de xarxes socials, estimulació de la memòria amb informàtica, així com noves propostes com tallers d’educació emocional, alimentació antiinflamatòria i benestar íntim després dels 60. A més, s’introdueix per primera vegada una activitat d’intervenció assistida amb gossos, pensada com a recurs terapèutic.
La directora de Creand Fundació, Francesca Ros, ha destacat que “les persones de més de 60 anys són un col·lectiu actiu i amb moltes inquietuds. Per això dissenyem una programació que escolta les seves aspiracions i ofereix propostes enriquidores amb gran èxit de participació”.
El programa inclou també rutes de senderisme, visites guiades a museus i formacions d’història d’Andorra o idiomes, amb inscripcions a partir del dilluns 12 de gener a les 9 h, per via telefònica al 86 80 25. Les places són limitades i s’adjudiquen per ordre d’inscripció. Totes les activitats es duen a terme a L’espai, a Escaldes-Engordany.