Concòrdia proposa una bateria d’esmenes per racionalitzar la despesa pública
El grup parlamentari defensa un pressupost més equilibrat i enfocat en habitatge, salut, educació i igualtat
El grup parlamentari de Concòrdia ha presentat una vintena d’esmenes al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2026 amb l’objectiu de racionalitzar la despesa pública i reorientar partides cap a àrees prioritàries com l’habitatge, la sanitat, l’educació, la innovació i les polítiques socials. La formació aposta per una redistribució dels recursos que permeti garantir una despesa més eficient, reduint algunes partides que considera desproporcionades i reforçant àmbits considerats estratègics pel futur del país.
Una de les propostes destacades és la reducció en deu milions d’euros del pressupost d’Andorra Turisme, per considerar-lo desajustat amb la realitat pressupostària actual. Concòrdia planteja destinar dos milions d’aquesta reducció a impulsar una àrea d’innovació i creació empresarial. També es proposa una contenció de la despesa en alts càrrecs i personal de relació especial, així com en partides vinculades a publicitat, propaganda i estudis tècnics sobre l’Acord d’Associació amb la UE.
Pel que fa al transport aeri, el grup aposta per una major autosuficiència i qüestiona la viabilitat d’algunes inversions, proposant que part d’aquests fons es destinin a iniciar el projecte d’un transport públic segregat entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. A més, es demana incrementar el control del Tribunal de Comptes sobre les entitats privades que reben ajuts públics, rebaixant el llindar dels 300.000 als 100.000 euros per a l’obligació de justificar l’ús dels fons.
En l’àmbit institucional, Concòrdia planteja eliminar l’Agència Nacional de Ciberseguretat, ja que considera que les seves funcions poden ser assumides per l’administració general, evitant així la proliferació d’organismes públics.
Una altra proposta significativa és l’eliminació de la compensació per productivitat als funcionaris inclosa dins la llei del pressupost. La formació considera que aquesta mesura, aprovada per decret el 2025, no hauria de tenir cobertura legal sense un debat parlamentari previ.
Concòrdia també aposta per reforçar les polítiques socials. Proposa ampliar fins a deu setmanes el permís de naixement del segon progenitor l’any 2026, davant les sis setmanes previstes pel Govern. També vol impulsar un pla estratègic contra la soledat no desitjada, amb una partida específica per dissenyar polítiques destinades a la gent gran i les persones vulnerables. En matèria d’accessibilitat, es proposen recursos per garantir el funcionament de la Comissió per al foment de l’accessibilitat.
Finalment, es proposa crear tres nous centres d’autoaprenentatge del català —a Andorra la Vella, Ordino i Sant Julià de Lòria— per fomentar la cohesió social i l’accés a la llengua en tot el territori.