JOCS D'ATZAR
Cal Tavi reparteix una part del primer premi de la Loteria del Nen
El número guanyador és el 06703 i està dotat amb 200.000 euros per dècim
La Loteria del Nen va repartir, ahir, una part del primer premi a l’administració Cal Tavi d’Escaldes-Engordany. El número premiat ha sigut el 06703 i va sortir a les 12.18 hores amb un premi dotat de dos milions d’euros per sèrie, la qual cosa equival a 200.000 euros per butlleta. El segon premi ha estat pel número 45875, premiat amb 75.000 euros per dècim, i el tercer ha sigut el 32615, premiat amb 25.000 euros per butlleta.
Es tracta d’un premi que ha estat molt repartit, ja que també ha estat venut en diferents punts com Pontevedra, Barcelona, Granada, Màlaga, Navarra, Salamanca, Madrid o València, entre altres territoris de l’estat espanyol. En el cas de Catalunya, la sort ha caigut a Terrassa, Mataró, Barcelona, Cornellà de Llobregat, el Prat de Llobregat, Rubí, Roquetes, Castelldefels, Sabadell i Salou.
El sorteig extraordinari del Nen ha posat en joc aquest any un total de 770 milions d’euros, distribuïts en 36.818 premis, consolidant-se com el sorteig que reparteix més premis. El primer premi atorga 200.000 euros per dècim, mentre que el segon i el tercer estan dotats amb 75.000 i 25.000 euros, respectivament. A banda d’aquestes recompenses, també hi ha extraccions especials amb premis menors com els reintegraments o terminacions. Segons dades del Consell Regulador Andorrà del Joc, existeixen, actualment, més de 260 establiments en tot el Principat on es pot comprar Loterías y Apuestas del Estado. Els afortunats guanyadors tenen un termini màxim de tres mesos per cobrar el premi a partir del dia 7 de gener, sinó es perd el dret a cobrament.