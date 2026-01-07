Tecnologia
Andorra Telecom atén 136.000 trucades i 70.000 visites a la botiga durant el 2025
Els clients han puntuat el servei amb un 8,06
Andorra Telecom ha gestionat al llarg del 2025 un total de 136.000 trucades a través del servei 115 i ha rebut 70.000 visites presencials a la botiga, "unes dades que confirmen la rellevància de l’atenció directa amb la ciutadania", apunta la parapública. Paral·lelament, s’han fet 337.000 gestions a través del web i l’aplicació mòbil, amb un increment del 12% respecte a l’any anterior, fet que reflecteix "la consolidació de l’autogestió digital entre els usuaris". Pel que fa a l’àmbit tècnic, s’han dut a terme 1.825 intervencions, majoritàriament en horari nocturn "per minimitzar l’impacte en el servei". Andorra Telecom ha explicat que els clients han puntuat el servei amb un 8,06 el 2025.
La parapública explica que més del 50% de les 72.000 línies de mòbil de contracte ja gaudeixen de les noves tarifes llançades a principis d’any i prop de 21.000 usuaris disposen de roaming inclòs. En infraestructures, s’ha completat l’actualització de la xarxa de fibra òptica, millorant-ne la velocitat sense variar les tarifes, i s’ha ampliat la cobertura 5G fins al 91% de la població. A més, s’ha llançat el nou servei eSIM pensat per a turistes, i s’ha reforçat l’aposta per la inclusió digital i les vocacions STEM, amb més de 6.600 hores de formació i la participació de prop de 5.000 persones en activitats de benestar digital.
El 2025 Andorra Telecom ha reforçat la seva implicació en la formació digital i el bon ús de les tecnologies amb un total de 6.690 hores dedicades a activitats de benestar digital, arribant a 4.748 persones. També ha donat suport a 20 patrocinis en àmbits culturals, esportius i socials, i ha impulsat iniciatives STEM per fomentar les vocacions científiques i tecnològiques entre els joves, amb 170 participants en competicions de robòtica i esdeveniments especialitzats.