Meteo
Andorra es lleva amb el matí més fred dels últims cinc anys
Les temperatures mínimes no baixaven tant des de l'11 de gener del 2021
Andorra es lleva avui amb el matí més fred dels últims cinc anys. El conjunt del país es troba sota els 0 graus, amb rècords com els -9,8 a l'estació de Llorts. Aquest fet no passava des de l'11 de gener del 2021. La temperatura més baixa s'ha registrat aquesta matinada a les Fonts d'Arinsal, on el termòmetre ha baixat fins als -17,2 graus. Les mínimes també són extremes al centre del país, on es registren -7,4 graus a Encamp o -5,2 a Escaldes, segons recullen les estacions de VisualMeteo.
El servei meteorològic manté l'avís groc per temperatures baixes fins a les dotze del migdia, quan es preveu que la presència del sol i la retirada de l'aire fred permetin una lleu recuperació dels termòmetres. El pas d'un front aquesta tarda deixarà precipitacions que afectaran principalment el nord del país, amb una cota de neu que començarà al voltant dels 1.000 metres i s'enfilarà fins als 1.700 a la nit.