Economia
Andorra Business atorga 160.000 euros en ajuts a 34 empreses
El reforç pressupostari ha permès ampliar el suport a projectes orientats a la internacionalització o la sostenibilitat
La vuitena edició del programa de subvencions Andorra Business ha tancat la seva segona convocatòria del 2025 amb l’adjudicació de 160.786,14 euros a 34 empreses andorranes. Inicialment dotat amb 140.000 euros, el pressupost s’ha ampliat en més de 20.000 euros per donar resposta a l’elevada demanda i ampliar l’abast dels ajuts.
Els recursos s’han destinat principalment a serveis vinculats a la internacionalització, optimització empresarial, igualtat i sostenibilitat. El 80% de les empreses beneficiàries són petites i mitjanes empreses, amb prioritat per a les que facturen menys de 600.000 euros anuals, d’acord amb les bases reguladores del programa. Els sectors més representats són els serveis empresarials, informàtica i noves tecnologies (IT), esport, comerç i salut i benestar.
El programa d’Andorra Business ha repartit, des del 2018, més d’un milió d’euros en ajuts i ha beneficiat més de 300 empreses al país