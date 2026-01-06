DENÚNCIA
Un vídeo aporta una versió clau que descarta la violació al Pas de la Casa
Un dels joves queda processat, mentre l’altre surt lliure després d’una valoració
El primer dia del 2026, l’activació del codi lila per una presumpta agressió sexual a una turista de 17 anys al Pas de la Casa va desencadenar una actuació policial immediata que va acabar amb dos detencions, però amb un desenllaç judicial que no coincideix amb el relat inicial dels fets. Un enregistrament de vídeo aportat durant la investigació ha estat determinant perquè la batlle de guàrdia conclogués que no es pot acreditar cap delicte contra la llibertat sexual, on es veu que la turista té relacions amb els dos joves.
Segons va informar ahir el cos policial, l’1 de gener del 2026 es va rebre un avís del servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell després de l’activació d’un codi lila per una presumpta agressió sexual a una jove no resident de 17 anys. A partir d’aquest avís, es va posar en marxa el protocol establert i es van iniciar les primeres indagacions per aclarir els fets. Aquell mateix dia, al Pas de la Casa, es va detenir un resident de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. L’endemà la policia va procedir a una segona detenció a Canillo, en aquest cas d’un altre resident de 24 anys, també vinculat a la mateixa causa.
La menor va activar el codi lila després de despertar-se desorientada
Fonts coneixedores de la investigació indiquen que un vídeo enregistrat amb el telèfon mòbil per un dels joves detinguts va tenir un pes clau en la decisió judicial. En aquestes imatges, segons les mateixes fonts, es pot veure la jove mantenint relacions sexuals amb els dos nois alhora, sense que s’hi apreciïn indicis de violència, coacció o oposició explícita. Aquest element objectiu va portar la batlle a descartar l’existència d’una agressió sexual i a concloure que no es podia sostenir el delicte investigat inicialment.
La gravació mostra consentiment, però la investigació continua oberta
Els fets van tenir lloc en un pis del Pas de la Casa on la jove i els dos residents, juntament amb altres persones, es van desplaçar després d’haver coincidit prèviament en un local d’oci nocturn de la mateixa vila. Tant la jove com els nois presentaven un grau elevat d’embriaguesa, circumstància que ha estat considerada rellevant en l’anàlisi del cas. Les declaracions recollides pels investigadors apunten que el consum d’alcohol va afectar la percepció posterior dels fets, especialment en el cas de la menor.
Després de diverses hores, quan la jove es va despertar i va començar a recuperar-se dels efectes de l’alcohol, va contactar amb amistats que també es trobaven al Pas de la Casa i es va traslladar a l’hospital. Un cop atesa, va manifestar que es trobava confosa i que temia haver estat víctima d’una agressió sexual, tot i admetre que no podia definir amb claredat què havia passat. Davant aquesta manifestació, el personal sanitari va activar el codi lila, tal com estableixen els protocols vigents en casos de possibles agressions sexuals.
La batlle de guàrdia va valorar el conjunt de proves, incloses les declaracions, els informes mèdics i el vídeo aportat, i va concloure que no es podia acreditar cap delicte contra la llibertat sexual. La magistrada va decidir mantenir oberta la causa per a un dels dos nois, que ha quedat formalment processat però en llibertat, mentre que l’altre ha estat deixat en llibertat sense càrrecs.
Alcohol
Des dels cossos implicats es remarca que aquest tipus de casos requereixen una anàlisi especialment acurada, sense conclusions precipitades, sobretot quan hi ha consum d’alcohol i quan les percepcions dels fets poden variar amb el pas de les hores. En aquest cas, l’existència d’una prova audiovisual ha permès adoptar una decisió judicial basada en elements objectius, mentre que el comunicat policial es manté en un pla estrictament informatiu sobre les actuacions inicials.