SUCCESSOS
Tres turistes queden atrapades en un camí nevat de Bordes d’Envalira després de seguir el GPS
L'operatiu ha requerit tres grues per retirar el cotxe, en una intervenció que s’ha allargat prop de tres hores
Tres noies turistes procedents de Taiwan s’han endinsat amb el seu vehicle per un camí a tocar del domini esquiable de Bordes d’Envalira, seguint les indicacions del GPS. El vehicle ha quedat immobilitzat, fet que ha obligat a activar un dispositiu especial d’assistència. L'operatiu ha requerit tres grues per poder retirar el cotxe i resoldre la situació. L’avís s’ha rebut cap a les 10.45 hores i la intervenció no s’ha pogut donar per finalitzada fins a les 13.30 hores. El fet ha destacat precisament pel seu caràcter inusual, que ha acabat convertint-se en una anècdota.