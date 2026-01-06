REPORTATGE
Una nit de Reis màgica
Els Reis Mags D’Orient van desfilar pels principals carrers de les parròquies, repartint llaminadures, rialles i il·lusió, tot just abans de la nit més especial i màgica de l’any
La nit del 5 de gener, Andorra es transforma en un escenari de màgia i il·lusió amb l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient. Els carrers s’omplen de llum, música i somriures en una de les cites més esperades del calendari festiu, especialment per als més petits, que viuen la cavalcada amb els ulls brillants i el cor ple d’esperança.
En la cavalcada de les parròquies centrals, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, van participar divuit carrosses amb personatges de l’imaginari infantil com Harry Potter, Mario Bros, la Bella i la Bèstia o el Tió, entre d’altres. El recorregut va començar a les 18.30 hores, malgrat que estava programat a les 18.00 hores, i molts nens estaven impacients per veure els Reis Mags d’Orient, amb comentaris com “perquè triguen tant a venir?”. Malgrat això i el fred, la il·lusió mai es perd. La Maria, una nena de 5 anys, diu que li agraden els reis perquè creu que li portaran el que ella vol: una Barbie que té un vestit rosa, a més de les llaminadures que s’endugui. També van participar-hi un grup d’animació amb disfresses de personatges d’actualitat i la batucada, que va posar el punt inicial.
“A veure què et porten avui els reis”, la frase més repetida dels nens
La festa no deixa indiferent a ningú, i inclús alguns s’han endut una sorpresa. És el cas de l’Andrea i la seva parella, que havien vingut a Andorra per veure la neu i esquiar, però també s’han trobat amb la cavalcada. Diuen que a Colòmbia és molt diferent i que no hi estan acostumats, però que és una alegria igualment compartir les tradicions.
A les 17.30 hores, moltes famílies es començaven a posar al voltant de les tanques metàl·liques per aconseguir el millor lloc. Es veien grupets de nens amb els seus pares, clarament amics del col·legi, i joventut que també volia participar de la festa. Un ambient molt festiu. “A veure què et porten avui els reis” era la frase més repetida entre els adults. Els comerços estaven expectants per l’afluència de gent, sobretot a l’eix comercial central.
Pel que fa al nombre de participants, al voltant d’unes 500 persones van formar part de l’arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient, repartides en unes 10 persones per carrossa, amb nens i adults, tots plegats llençant llaminadures als més petits. El recorregut va començar a l’avinguda Príncep Benlloch i va recórrer els principals carrers de les dues localitats. La cavalcada va acabar a la plaça Coprínceps, on els Reis Mags van rebre els nens i van acceptar cartes d’última hora.
L’ambient de festa i alegria també es va estendre a altres parròquies. A Encamp, la cavalcada es va iniciar a les sis de la tarda a la plaça dels Arínsols i va recórrer els principals carrers fins a arribar al parc de l’Ossa.
Al Pas de la Casa, va tindre lloc la tradicional baixada de torxes i focs artificials amb l’arribada de Ses Majestats d’Orient per les pistes d’esquí de Grandvalira. A les set de la tarda va començar la cavalcada pels carrers de la localitat, on els Reis van recollir les cartes dels nens.
A Canillo i a la Massana, també van acudir-hi Ses Majestats el Reis per repartir felicitat i llaminadures als nens que hi van assistir per fer de la nit de Reis, la nit més màgica del calendari.