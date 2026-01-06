COL·LECTIUS
Més d'una trentena de residents veneçolans celebren a Andorra la Vella la captura de Maduro
La comunitat resident al Principat mostra l’esperança d’una transició democràtica i pacífica a Veneçuela i confien poder tornar en el futur
Prop de 40 residents veneçolans s’han congregat avui a la plaça Príncep Benlloch, a Andorra la Vella, per compartir opinions i impressions sobre la situació política que travessa Veneçuela actualment. La trobada s’ha desenvolupat de manera pacífica i ha servit com a espai de debat i expressió entre membres de la comunitat veneçolana al Principat.
Durant l’acte, els assistents han manifestat el seu posicionament davant les informacions que circulen sobre la captura de Nicolás Maduro impulsada pels Estats Units sota l’administració de Donald Trump, així com les expectatives que això podria generar en relació amb una possible transició democràtica al país sud-americà.
NACIONAL
Concentració dels residents veneçolans
Redacció
A l’inici de la concentració, agents de la policia s’han personat al lloc, ja que, segons els agents, no constava la sol·licitud prèvia per dur a terme la reunió a la plaça. Tot i això, després de les comprovacions pertinents, s’ha permès continuar amb l’acte, que ha transcorregut sense incidents.
Els participants han expressat el seu sentiment d’esperança i alegria davant els possibles canvis polítics a Veneçuela i han mostrat l’esperança de poder tornar en el futur al seu país, tot mantenint-se a l’expectativa de com podrien evolucionar els esdeveniments en els pròxims mesos.