MOBILITAT
Més de 235.000 vehicles accedeixen al Principat aquest Nadal
El 2 de gener i el 30 de desembre han estat els dies amb més afluència, segons les dades provisionals
Les festes de Nadal d'enguany tanquen amb l’entrada al Principat de 235.300 vehicles, segons ha informat Mobilitat, a poques hores de tancar el Dispositiu Especial de Trànsit (DET). El període analitzat comprèn del divendres 19 de desembre de 2025 al dimarts 6 de gener de 2026.
Del total de vehicles registrats, 170.000 han accedit al país des d’Espanya i 65.300 ho han fet des de França. Els dies amb més volum de trànsit han estat el 2 de gener de 2026, amb 18.500 vehicles, i el 30 de desembre de 2025, amb 17.100 entrades. Les autoritats recomanen mantenir la prudència i la paciència a les persones que encara es troben a la carretera.