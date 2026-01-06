Més de 235.000 vehicles accedeixen al Principat aquest Nadal

MOBILITAT

El 2 de gener i el 30 de desembre han estat els dies amb més afluència, segons les dades provisionals

Turistes passejant pels carrers del Principat aquest Nadal.

Turistes passejant pels carrers del Principat aquest Nadal.Fernando Galindo

Redacció

Les festes de Nadal d'enguany tanquen amb l’entrada al Principat de 235.300 vehicles, segons ha informat Mobilitat, a poques hores de tancar el Dispositiu Especial de Trànsit (DET). El període analitzat comprèn del divendres 19 de desembre de 2025 al dimarts 6 de gener de 2026.

Del total de vehicles registrats, 170.000 han accedit al país des d’Espanya i 65.300 ho han fet des de França. Els dies amb més volum de trànsit han estat el 2 de gener de 2026, amb 18.500 vehicles, i el 30 de desembre de 2025, amb 17.100 entrades. Les autoritats recomanen mantenir la prudència i la paciència a les persones que encara es troben a la carretera.

