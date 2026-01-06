METEOROLOGIA
El Dia de Reis arriba amb fred intens però cel majoritàriament assolellat
Les previsions indiquen temperatures negatives durant tota la jornada i una matinada encara més freda
El Dia de Reis estarà marcat per temperatures negatives a tot el país, tot i la presència del sol durant bona part de la jornada, segons ha informat el Servei Meteorològic. Les condicions meteorològiques seran estables, amb un ambient fred però amb predomini del cel clar. Durant la tarda, es preveu la formació d’alguns núvols als cims del nord, tot i que aquests tendiran a dissipar-se de nou al vespre. De cara a la matinada de demà, les temperatures baixaran encara més, situant-se com les més fredes d’aquest episodi.
Segons el Servei Meteorològic, però, aquesta situació començarà a canviar progressivament, ja que l’aire fred anirà retirant-se a partir de les properes hores.