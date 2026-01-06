POLÍCIA
Detingut per robar cable de coure valorat en 16.000 euros
L’arrestat, un resident de vint anys, va sostreure el material a l’octubre d’una obra de reforma d’un hotel d’Escaldes-Engordany
La policia ha detingut un resident de 20 anys com a presumpte autor del robatori amb força de cable de coure d’una obra de reforma d’un establiment hoteler d’Escaldes-Engordany. Els fets, denunciats a l’octubre del 2025, van causar un perjudici superior als 16.000 euros, segons va explicar ahir el cos. La investigació oberta ha permès identificar i arrestar el jove el passat 2 de gener.
La detenció obre un inici d’any especialment actiu en matèria policial, amb diverses intervencions per delictes relacionats amb el patrimoni, la salut pública, l’ordre públic i la seguretat col·lectiva.
En l’àmbit dels delictes contra la salut pública, la policia va detenir el mateix 2 de gener un no resident de 33 anys al punt fronterer del riu Runer, en possessió de 8 pastilles de MDMA i 5,25 grams d’haixix. L’endemà, el 3 de gener, a Canillo, un resident de 41 anys va ser arrestat durant una intervenció per desavinences laborals en un hotel. Se li van intervenir una pastilla d’èxtasi i un gram d’MDMA, i va ser denunciat també per amenaçar i injuriar els agents, sumant-hi delictes contra l’honor i la llibertat.
Aquella mateixa nit, també a Canillo, una dona no resident de 36 anys va ser detinguda a l’aparcament d’un local d’oci nocturn amb 1,45 grams de metamfetamina i una pastilla d’èxtasi.
En paral·lel, la policia va actuar també per incidents d’ordre públic. A Andorra la Vella, un resident de 34 anys va ser detingut per actituds amenaçadores i despectives contra els agents després de ser localitzat en estat etílic al carrer i presentar una contusió al front. Hores més tard, es va tornar a trobar a terra i va oposar una actitud agressiva durant la intervenció.
A banda, al Pas de la Casa, un no resident de 42 anys va ser arrestat per llançar una barra de metall contra un porter de discoteca i resistir-se als agents. També s’hi van detenir dos homes més, de 32 i 36 anys, per causar danys en un apartament turístic, agredir policies i posseir cocaïna.
Finalment, en matèria de seguretat viària, el 3 de gener a Escaldes-Engordany, un conductor implicat en un accident de trànsit va ser detingut després de donar una taxa d’alcoholèmia de 2,04 grams per litre de sang.