CRISI POLÍTICA INTERNACIONAL
DA i PS condemnen el règim de Maduro però en critiquen l’assalt
Jordana i Pujol reclamen respecte pel dret internacional després de la intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela
Els principals partits polítics del país van reaccionar amb prudència i apel·lant al respecte del dret internacional davant la intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela, ordenada pel president nord-americà, Donald Trump, que va culminar amb la captura del president veneçolà, Nicolás Maduro. Els grups parlamentaris també van valorar el posicionament fet públic a les xarxes socials per la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, que va rebutjar el “règim opressor” de Maduro i va defensar una transició pacífica i democràtica al país sud-americà.
“Tenim problemes més importants a nivell nacional, com l’habitatge”
El president del grup parlamentari Demòcrata, Jordi Jordana, va explicar que la formació no havia celebrat cap reunió específica per consensuar una posició, però va assenyalar que compartien el plantejament expressat per la ministra. Jordana va recordar que el règim de Maduro “està en entredit” i que “la majoria de països no l’han reconegut” arran de les darreres eleccions, així com les acusacions internacionals que pesen sobre el president veneçolà. Tot i això, va subratllar la complexitat geopolítica del conflicte i la “veu limitada” d’Andorra en aquest àmbit. El dirigent demòcrata va posar l’accent en la situació de la població civil i dels veneçolans residents al Principat i la preocupació per la seguretat dels seus familiars, mentre el futur polític del país continuï ple d’incògnites. Jordana va defensar que l’objectiu hauria de ser “una transició amb plenes garanties democràtiques, respectant el dret internacional i sense més patiment per a la població”.
“L’objectiu ara hauria de ser una transició democràtica i pacífica al país sud-americà”
Des de Concòrdia, el seu líder, Cerni Escalé, va indicar que el partit no tenia encara una posició definida perquè la qüestió no havia estat debatuda internament. Amb tot, va admetre que les declaracions de la ministra Tor “els havien sorprès” i va remarcar que, al seu parer, Andorra té actualment “problemes més importants en l’àmbit nacional”, com la crisi de l’habitatge, que haurien de centrar el debat polític.
La primera secretària del Partit Socialdemòcrata, Marta Pujol, va afirmar que, tot i no haver consensuat formalment una posició de partit, considerava que hi hauria un ampli acord intern en rebutjar tant el règim de Maduro com la manera com s’ha produït la intervenció nord-americana. Pujol va qualificar Maduro de “líder no democràtic”, però va advertir que el PS tampoc podia avalar “una invasió ni la captura d’un cap d’Estat” fora dels canals legals. Va insistir en la necessitat de respectar el dret internacional i els mecanismes multilaterals, com les Nacions Unides. La socialdemòcrata també va alertar sobre els interessos geoestratègics i econòmics dels Estats Units a la regió i va recollir la preocupació expressada per l’associació de veneçolans a Andorra, especialment pel patiment de les famílies al país i pels bombardejos registrats en diverses ciutats.
“No podem avalar una invasió d’un país ni la captura d’un cap d’Estat fora dels canals legals”
La situació política a Veneçuela continuava sent ahir altament inestable després de la intervenció militar dels Estats Units i la captura de Nicolás Maduro. Washington va anunciar la voluntat d’impulsar una administració provisional amb l’objectiu d’obrir una nova etapa política al país, mentre diversos actors internacionals reclamaven que qualsevol procés de transició respecti el dret internacional i les garanties democràtiques. Maduro i la seva esposa van comparèixer davant un tribunal federal de Nova York i es van declarar no culpables dels greus càrrecs de narcotràfic i narcoterrorisme que se’ls imputen.
Nacions Unides
El govern nord-americà va defensar davant les Nacions Unides que l’operació no suposava una guerra ni una ocupació del país, sinó una actuació emmarcada en la lluita contra el narcotràfic i el crim organitzat. La líder antichavista María Corina Machado va celebrar la captura de Maduro i va expressar la voluntat que Veneçuela esdevingui un aliat estratègic de Washington en matèria de seguretat, energia i democràcia. Tot plegat es produeix en un context de tensió interna, amb mobilitzacions dins i fora del país, i amb incògnites obertes sobre el futur del país.