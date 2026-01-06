SALUT
Baró manté que Salut es contradiu sobre les recaigudes addictives
El conseller general i president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere Baró, va reiterar ahir les crítiques al funcionament de la Unitat de Conductes Addictives (UCA) i va advertir de “mancances i contradiccions” en la gestió de la salut mental per part del Govern. Baró va assegurar que les respostes a una pregunta escrita formulada fa mesos han generat “molts dubtes” sobre el servei. Un dels punts que més preocupa el PS és la gestió de les recaigudes. Baró va assenyalar una falta de coherència entre la ministra de Salut, que defensa que formen part del procés terapèutic, i el director de Salut Mental, que ha manifestat que les persones que recauen no poden compartir espais amb la resta d’usuaris. “Això no va en la mateixa línia i és preocupant”, va afirmar.
“Volem un pla contra les addiccions ampli i valent, l’actual no funciona.”
Baró considera que la salut mental “no és una prioritat real” per al Govern i va lamentar que no s’hagi desplegat un pla nacional contra les addiccions “més ampli i valent”. “Una cosa és el que diuen i una altra és el que fan, no posen diners ni eines suficients”, va alertar. També va criticar que el pla integral de salut mental i addiccions (PISMA) “no acaba de funcionar” per falta d’eines.
Davant aquesta situació, el PS va registrar una nova pregunta oral sobre el funcionament de la UCA per obtenir més informació i millorar el servei. “La salut mental és una prioritat per a nosaltres, no és una crítica per criticar, sinó per millorar”, va concloure Baró.