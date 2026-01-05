LLEURE
Tanca el Saló de la Infància i la Joventut amb 3.600 visitants
Encamp tanca una nova edició del Saló de la Infància i la Joventut d’Andorra amb més de 3.600 visitants, entre les edicions d’Encamp del 27 al 30 de desembre, i el Pas de la Casa del 2 al 4 de gener. La majoria dels visitants enquestats han valorat com a excel·lent aquesta edició. Els participants han destacat especialment la gran varietat d’activitats, la bona organització i l’ambient familiar i acollidor de l’espai, segons el comú. Entre les propostes més ben valorades sobresurten clarament els inflables, convertits en l’activitat estrella, així com les experiències de realitat virtual, els simuladors i els videojocs, que han tingut una gran acceptació.