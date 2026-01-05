Mobilitat
Retencions d'entrada a Canillo i Encamp aquesta tarda
Es registran cues a la General 4
Aquesta tarda, s'han registrat retencions a diversos punts d'Andorra, si bé no han sigut com els darrers dies, on la mobilitat s'ha vist afectada per culpa del trànsit dens en diverses ocasions i amb cues molt llargues, sí que hi ha hagut embussos petits a les parròquies de Canillo, la Massana o Encamp, ja des de dos quarts de cinc de la tarda i que s'han estés fins gairebé dos quarts de vuit.
Concretament, el trànsit és dens s'ha vist a l'entrada a Encamp i Canillo en sentit sud per la carretera General 4 i també d'entrada a la Massana per la mateixa via, a l'altura de Prat del Colat, en sentit sud.