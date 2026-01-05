Cultura
Un particular entrega a Patrimoni un frontal d’altar desaparegut de l’església de la Massana
La peça recuperada es donava per perduda des de mitjan segle XX
El departament de Patrimoni Cultural d'Andorra ha recuperat un antic frontal d’altar de la capella del Roser de l’església parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria de la Massana, una peça que es donava per perduda des de mitjan segle XX. La peça estava en possessió d’un particular, que l’ha lliurada voluntàriament a l’administració, segons informa el Govern en un comunicat.
Patrimoni Cultural ha assumit el compromís de restaurar la peça i valorar la possibilitat de retornar-la al seu emplaçament original. Es tracta d’un dels frontals d’altar que originàriament formaven part de les capelles laterals del temple, retirats durant les obres de reforma dels anys cinquanta i substituïts per altres de nous.
La identificació ha estat possible gràcies a una fotografia antiga conservada a l’Arxiu Nacional. El frontal presenta una representació central de la Mare de Déu del Roser i es troba en un estat de conservació bo, tot i que acumula brutícia superficial i taques de cera que seran tractades durant la restauració. Aquest tipus de frontal és comú a les esglésies d’Andorra, amb exemplars que daten majoritàriament del segle XVIII. Es caracteritzen per l’ús de plantilles, incisions amb punxó i una gamma cromàtica específica (blau, vermell, ocre-groc i verd) sobre un fons blanc.
L’any 2003 es va dur a terme una restauració global a l’església de la Massana, en què es van retirar els frontals d’uralita instal·lats als anys cinquanta per motius de toxicitat i es van substituir per altres de teixit decorat amb brocats.
El Govern informa a més que el juny de 2025 el departament de Patrimoni Cultural també va recuperar un hostier procedent de l’església parroquial de Sant Germà i Sant Julià de Sant Julià de Lòria, cedit per un particular mitjançant un contracte de donació. El ministeri de Cultura, Joventut i Esports va acceptar la donació pel seu interès cultural i històric. Aquestes recuperacions reflecteixen el compromís ciutadà amb la preservació del patrimoni i són valorades com a actes de responsabilitat cívica per les autoritats, segons ressalta el Govern.