Pregunta parlamentària
El PS vol saber si la Unitat de Conductes Addicitives s'està ajustant al pla de Salut Mental
La iniciativa arriba després de l’anàlisi de diverses respostes escrites de l'executiu sobre el funcionament de la unitat sobre el funcionament de l'organisme i arran de les inquietuds expressades per algunes associacions del país.
El conseller general socialdemòcrata Pere Baró ha entrat una pregunta oral al Govern per aclarir si les actuacions actuals en matèria de salut mental s’ajusten al Pla Integral de Salut Mental (PISMA). La pregunta es formularà durant el proper ple del Consell General, que serà el proper dijous, 15 de gener.
La iniciativa arriba després de l’anàlisi de diverses respostes escrites del Govern sobre el funcionament de la Unitat de Conductes Addictives (UCA), així com davant les inquietuds expressades per associacions del país respecte a l’aplicació del PISMA.
El Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha posat de manifest en diverses ocasions la necessitat de garantir el compliment estricte del pla aprovat, considerat el full de ruta estratègic en salut mental per al Principat. En aquest sentit, la pregunta presentada interpel·la directament l'executiu sobre possibles contradiccions entre la pràctica actual i els objectius i terminis previstos pel PISMA.
Amb aquesta acció, el PS busca promoure la transparència i el retiment de comptes en un àmbit que considera prioritari per al benestar de la ciutadania, especialment en un context on la salut mental ha esdevingut un desafiament creixent per a la societat.