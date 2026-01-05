Cultura
L’Institucional acull una doble exposició de Naiara Galdós i Antonella Fonzi
La mostra es podrà veure del 10 al 31 de gener i està impulsada pel centre de Creació de la Xarranca
Del 10 al 31 de gener, la sala L’Institucional acollirà les exposicions Exoflora i Alberi da Viaggo, una proposta conjunta de les artistes Naiara Galdós i Antonella Fonzi que explora la natura, la metamorfosi i l’experiència vital. La inauguració tindrà lloc el dimecres 10 de gener a les 18 h.
La mostra forma part del programa impulsat per La Xarranca, que aposta per donar visibilitat a la creació contemporània i connectar mirades artístiques diverses. La doble exposició reuneix dues veus singulars que, des de llenguatges diferents, aborden la connexió entre l’individu i el món natural.
A Exoflora, Naiara Galdós presenta un jardí simbòlic i expandit que reflexiona sobre la crisi ambiental i el lloc de l’ésser humà dins la biosfera. La seva obra difumina les fronteres entre l’humà i el vegetal per convidar a una contemplació crítica i poètica del nostre entorn.
Per la seva banda, Alberi da Viaggo d’Antonella Fonzi proposa una sèrie de dibuixos d’arbres creats en moviment, en trajectes físics i emocionals. L’arbre, com a símbol d’arrelament, es transforma en metàfora de vida i recorregut interior, amb cada peça convertint-se en una narració oberta a la interpretació de l’espectador.
La mostra estarà oberta fins al 31 de gener i representa una nova aposta per part de La Xarranca per fomentar el diàleg entre artistes i comunitat.