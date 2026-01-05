METEOROLOGIA
L’aire àrtic deixarà temperatures negatives al país el dia de Reis
El Servei Meteorològic va avisar ahir diumenge que l’arribada d’una massa d’aire fred d’origen àrtic canviarà notablement les condicions atmosfèriques al Principat. Aquest episodi provocarà un descens acusat dels termòmetres, amb temperatures que quedaran en valors negatius en bona part del país durant el dia de Reis.
Els núvols aniran perdent presència i deixaran pas a períodes més assolellats, però el vent de component nord guanyarà intensitat i accentuarà la sensació de fred. Segons les previsions del servei meteorològic, les mínimes continuaran sent molt baixes el dia 7, tot i que el sol afavorirà una recuperació gradual de les temperatures màximes al llarg del dia.
El vent de component nord va guanyar intensitat ahir, fet que va accentuar la sensació de fred malgrat l’obertura de clarianes i va contribuir a fixar els registres negatius en bona part del país.