Escorcoll policial
Intervinguts dos homes al Pas per causar danys en un apartament i per possessió de cocaïna
Durant l'escorcoll, els agents van poder constatar els desperfectes ocasionats a la vivenda i localitzar la droga
La policia d'Andorra va detenir ahir al Pas de la Casa dos homes no residents, de 32 i 36 anys, com a presumptes autors de delictes contra la funció pública, contra la llibertat, contra l’honor i contra la salut pública.
La intervenció es va iniciar arran d’un requeriment en un immoble d’apartaments, després que els ocupants d’un dels habitatges haguessin causat danys al mobiliari. En accedir a l’interior del pis, acompanyats del responsable de l’immoble, els agents van constatar els desperfectes i van localitzar un plat amb restes d’un polsim blanc i un cartró en forma de cilindre damunt d’un moble.
Els llogaters van ser posteriorment localitzats i controlats, moment en què van desobeir les indicacions policials, es van resistir, van proferir injúries i van agredir els agents, causant-los lesions. Durant l’escorcoll, a l’interior de la cartera d’un dels detinguts, es va trobar una bosseta amb restes de polsim blanc, que va donar positiu en cocaïna en el reactiu d’identificació de substàncies estupefaents.
Arrestat un resident de 34 anys per injúries a la policia, estant ebri
I el passat dissabte, els agents també van controlar un home resident de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat i un altre contra l’honor, després de protagonitzar diversos incidents en estat etílic al centre d’Andorra la Vella.
Els agents van rebre un requeriment alertant que un home es trobava estirat a terra després d’haver rebut presumptament una agressió. En arribar al lloc, van localitzar l’individu, que presentava una contusió al front, es trobava en un estat evident d’embriaguesa i no recordava res del que havia passat. L’home va rebutjar diverses vegades l’atenció mèdica i va mostrar un comportament despectiu cap als agents.
Poc després, va ser novament trobat estirat a terra en un altre punt de la vila, i en ser interpel·lat va amenaçar i injuriar els policies, motiu pel qual es va procedir a la seva detenció.