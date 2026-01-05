RECURSOS
Gili alerta del malestar per la pressió demogràfica
L’alta afluència en els punts cèntrics del país dona una mala imatge als visitants, segons la mandatària escaldenca
Fa unes setmanes, durant l’emissió del programa El cap de Govern respon, d’RTVA, el líder de l’executiu, Xavier Espot, va afirmar: “No veig viable, mantenint els estàndards de qualitat de vida actuals, anar més enllà dels 100.000 habitants”. És una xifra que suposaria, tenint en compte les últimes dades fetes públiques per Estadística, uns 11.119 habitants més al Principat. O, cosa que és el mateix: un creixement equivalent a crear una nova població com la parròquia d’Encamp.
La cònsol recorda que el servei d'urgències està col·lapsat
En resposta a aquestes declaracions, la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, explica en declaracions a l’Agència de Notícies Andorrana que “quan es comença a parlar dels estudis de càrrega” i “es van definint els diferents ítems a analitzar de cara a si podem créixer més o no”, apareix un “estudi sobre la xarxa viària, encarregat pel Govern, que diu que ja estem col·lapsats”.
Llistes d'espera
Segons la cònsol escaldenca, fa un temps “se’ns deia que a nivell sanitari només podríem créixer un 5%”, malgrat que avui dia “no parem de sentir que les llistes d’espera s’estan allargant” i que “a urgències estan col·lapsats”. D’igual forma, “tenim el carrer de la Unió que no pot absorbir més vehicles. Quan tenim un mínim d’afluència de gent, es paralitza tot i no es pot anar enlloc”, assegura la mandatària.
Una situació que, a parer de Gili, “genera un malestar a la gent d’aquí” i dona una imatge negativa “als nostres visitants”. La seva resposta la justifica tot al·legant que “si jo me’n vaig a un lloc de vacances no tinc ganes de passar-me la meitat del temps a dins del cotxe”, tal com actualment passa a Andorra.