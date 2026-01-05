REPORTATGE
França crida nous aliats
Els andorrans també podran participar en una nova iniciativa impulsada pel parlament de França per apropar la política exterior a la societat civil.
La diplomàcia ha estat, tradicionalment, un món reservat a diplomàtics, ministres i grans despatxos. Però això podria començar a canviar. França vol obrir les portes d’aquest univers sovint inaccessible a la ciutadania. I els andorrans en podran formar part.
Sota el nom de “reserva ciutadana de la diplomàcia”, la iniciativa neix d’una proposta de llei registrada recentment a l’Assemblea Nacional francesa. L’objectiu és permetre que persones voluntàries col·laborin activament en la difusió dels valors, objectius i accions de la política exterior francesa. I, per primera vegada, s’hi inclouen no només francesos, sinó també ciutadans d’Andorra, a més de ressortissants de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu, de Suïssa i de Mònaco.
Els andorrans podran col·laborar amb França en diplomàcia
El projecte, impulsat per una vintena de diputats de diversos partits, parteix d’una idea expressada pel president Emmanuel Macron el 2023, en què defensava una diplomàcia més propera a la gent. Aquesta reserva no serà un cos professional ni militar: es tracta d’un voluntariat sense remuneració, però amb un alt component de participació cívica, pensat per persones amb coneixement, interès o sensibilitat per les qüestions internacionals.
Els reservistes podran actuar en diversos àmbits: donar suport en situacions de crisi, com ara l’atenció a ciutadans evacuats; participar en l’organització de grans esdeveniments internacionals, com ja es va fer amb els Jocs Olímpics de París; difondre la cultura diplomàtica en entorns professionals i educatius; o col·laborar en la lluita contra la desinformació. També es preveu que ajudin a acompanyar estudiants de secundària o universitaris a través de programes de mentoria, orientació i suport en la recerca de pràctiques.
Per accedir-hi, caldrà ser major d’edat, no tenir antecedents penals i superar una valoració prèvia per part del ministeri de l’Europa i d’Afers Estrangers. El ventall de perfils és ampli: s’hi poden presentar des d’estudiants i acadèmics fins a professionals del món empresarial, periodistes, membres d’organitzacions no governamentals o persones jubilades amb experiència internacional.
Finestra de participació
Per als andorrans interessats en els afers globals, la proposta obre una nova finestra de participació. Sense necessitat de sortir del país ni formar part de cap administració oficial, podran contribuir a fer més entenedora la diplomàcia, participar en accions internacionals rellevants i, alhora, projectar la seva pròpia mirada sobre els reptes del món actual.
La diplomàcia, doncs, deixa de ser només cosa d’ambaixades i es fa una mica més ciutadana. I també una mica més andorrana.