SUCCESSOS
Fixat un llosat perillós a l’avinguda Tarragona per l’actuació dels bombers
Els Bombers es van mobilitzar ahir a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella per assegurar un llosat d’un edifici que presentava un moviment anòmal d’una vidriera en un celobert, que podia suposar un risc de caiguda. L’avís es va rebre cap a les 08.30 hores, quan els propietaris de l’immoble van alertar els serveis d’emergència després de detectar el desplaçament de l’element vidrat. Davant del potencial perill per a vianants i vehicles, els Bombers van decidir tallar temporalment un tram d’un dels carrils en sentit ascendent de l’avinguda.
Per poder accedir de manera segura al punt afectat, l’equip d’extinció i salvament va fer servir el camió escala, amb el qual van pujar al teulat per estabilitzar la vidriera i reforçar el llosat estructural. Aquesta actuació va permetre resoldre la incidència sense danys personals ni materials addicionals. Un cop finalitzats els treballs d’assegurament de la façana, es va restablir la circulació amb normalitat en aquest tram de la via.