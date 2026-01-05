Furt
Detingut un jove per robar un cable de coure valorat en 16.000 euros a Escaldes
La policia li havia seguit la pista des del mes d'octubre, que és quan es va produir el robatori i les investigacions posteriors van fer que se'l pogués arrestar el passat 2 de gener
La policia d'Andorra va detenir el passat 2 de gener, a Escaldes-Engordany, un resident de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni, relacionat amb el furt amb força de cable de coure d’una obra de reforma d’un establiment hoteler de la parròquia.
Els fets es remunten a l’octubre del 2025, quan es va denunciar el robatori davant els serveis policials. El valor del material sostret superava els 16.000 euros. Les investigacions efectuades en el marc de l’enquesta policial van permetre identificar i detenir el presumpte autor.